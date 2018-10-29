Нацбанк на понедельник поднял курс гривны

100 долл - 2826,5984 грн;

100 евро - 3206,7759 грн.

При этом регулятор установил на 29 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1122.500987;

Серебро - 13.432838;

Платина - 753.405278;

Палладий - 1024.886283.

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 26 октября, 2018 го официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2833,5582 грн;

100 евро - 3234,79 грн.

Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины четверг, 25 октября, принял решение сохранить неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых.

Новая ставка начала действовать с 26 октября 2018 года.