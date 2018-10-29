Наличный доллар в понедельник потерял десять копеек

Наличный евро потерял 13 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,27 гривен, а евро можно купить по 32,38 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,35 - 28,20, продажи 28,10 - 28,40 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,08, продажи - 28,27 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,35 - 32,27, продажи 32,10 - 33,01 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,87, продажи - 32,38 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,60 - 4,24, продажи - 4,20 - 5,00 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,93, продажи 4,33 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 26 октября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на три копейки. Наличный евро наоборот потерял три копейки. Таким образом, доллар продавался по 28,37 гривен, а евро можно было купить по 32,51 гривен.