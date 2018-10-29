Кабмин предлагает Раде направить 12,3 миллионов гривен на судейские вознаграждения судьям КСУ

Правительство внесло в парламент законопроект №9241 "О внесении изменений в приложение № 3 к закону "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" о финансовом обеспечении Конституционного суда Украины". Как сказано в сообщении, опубликованном в понедельник, 29 октября, на сайте парламента, в частности, Кабмин предлагает перераспределить расходы общего фонда госбюджета, увеличив текущие расходы на оплату труда КСУ на 12 265,2 тысяч гривен за счет соответствующего уменьшения расходов Верховного суда по бюджетной программе "Осуществление правосудия Верховным судом".

При этом в пояснительной записке подчеркивается, что объем расходов Верховному суду на 2018 год был сформирован, исходя из состава судей в количестве 200 работников на полный год.

Правительство подчеркивает, что законопроект является сбалансированным и не требует дополнительных ресурсов бюджетного финансирования и не влияет на общий баланс государственного бюджета.

Напомним, Конституционный суд Украины 24 сентября начал свою работу в полном составе. Президент Украины Петр Порошенко поздравил с принятием присяги новоизбранных судей.

Как сообщал УРА-Информ, 20 сентября Верховная рада Украины назначила двух судей Конституционного суда Украины - Ирину Завгороднюю и Олега Первомайского, их назначение поддержали 230 нардепов.