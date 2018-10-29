09:19 29.10.2018 | Экономика | Новости
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Италия одобрила строительство нового газопровода

В пятницу, 26 октября, премьер-министр Италии Джузеппе Конте дал окончательное согласие на строительство Трансадриатического газопровода.

Италия одобрила строительство нового газопровода

Об этом сообщают мировые СМИ.

По словам премьер-министра, уже невозможно вмешаться в этот проект, который был запланирован предыдущими правительствами, так как он  несет в себе контрактные обязательства.

К слову, против строительства газопровода активно выступала партия, входящая в правящую коалицию страны - Движение пяти звезд. Но Конте добавил, что препятствование строительству этого газопровода для Италии может стоить десятков миллиардов евро.

Трансадриатический газопровод будет создан для транспортировки природного газа из Прикаспия и с Ближнего Востока в Западную Европу. Маршрут газопровода протяженностью 878 км - Греция, Албания, Адриатическое море, Италия. Это последняя часть 40-миллиардного Южного газового коридора, который будет доставлять азербайджанский газ в Италию.

Трансадриатический газопровод рассматривается как стратегический проект для ЕС, призванный снизить зависимость блока от российского газа. Также ожидается, что новый газопровод создаст серьезную конкуренцию Газпрому.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал отменить санкции, которые были наложены Европейским союзом на Россию.


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