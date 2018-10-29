Гройсман заверил, что не допустит прекращения доставки пенсий "Укрпочтой"

При этом глава правительства предложил менеджменту ведомства уйти в отставку, если они не согласны с важностью этой социальной функции. Как сообщила в понедельник, 29 октября, пресс-служба Кабинета министров, Гройсман, в частности отметил недопустимость не доставки пенсии пенсионерам.

Экономить пусть начинают с себя - своих заработных плат. Если менеджмент "Укрпошты" не понимает важности социальной функции компании, и это будет их неизменная позиция - я бы советовал им всем собраться, написать заявления и перейти на другую работу, а на их место будут назначен менеджмент на конкурсной основе не для того, чтобы они брали в заложники всех, особенно пенсионеров, - прокомментировал Гройсмана возможность закрытия нескольких тысяч отделений "Укрпошты".

Премьер-министр также напомнил, что недавно в "Укрпошту" был назначен независимый наблюдательный совет, который даст оценку ситуации и повлияет на руководство компании.

Напомним, генеральный директор Смелянский в интервью газете "Урядовый курьер" заявил, что "Укрпошта" планирует оптимизировать сеть в селах, выстроенную под доставку пенсий, если тариф на доставку не будет изменен.

Как сообщал УРА-Информ, глава "Укрпошты" заверил, что с 1 января 2019 года не будем доставлять пенсии, закроем около семи тысяч стационарных отделений, уволит часть административного и производственного персонала.