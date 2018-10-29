10:15 29.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман заверил, что не допустит прекращения доставки пенсий "Укрпочтой"

Премьер министр Владимир Гройсман не допустит прекращения "Укрпоштой" доставки пенсий украинцам.

Гройсман заверил, что не допустит прекращения доставки пенсий

При этом глава правительства предложил менеджменту ведомства уйти в отставку, если они не согласны с важностью этой социальной функции. Как сообщила в понедельник, 29 октября, пресс-служба Кабинета министров, Гройсман, в частности отметил недопустимость не доставки пенсии пенсионерам.

Экономить пусть начинают с себя - своих заработных плат. Если менеджмент "Укрпошты" не понимает важности социальной функции компании, и это будет их неизменная позиция - я бы советовал им всем собраться, написать заявления и перейти на другую работу, а на их место будут назначен менеджмент на конкурсной основе не для того, чтобы они брали в заложники всех, особенно пенсионеров, - прокомментировал Гройсмана возможность закрытия нескольких тысяч отделений "Укрпошты".

Премьер-министр также напомнил, что недавно в "Укрпошту" был назначен независимый наблюдательный совет, который даст оценку ситуации и повлияет на руководство компании.

Напомним, генеральный директор Смелянский в интервью газете "Урядовый курьер" заявил, что "Укрпошта" планирует оптимизировать сеть в селах, выстроенную под доставку пенсий, если тариф на доставку не будет изменен.

Как сообщал УРА-Информ, глава "Укрпошты" заверил, что с 1 января 2019 года не будем доставлять пенсии, закроем около семи тысяч стационарных отделений, уволит часть административного и производственного персонала.


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