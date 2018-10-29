Гройсман рассказал, как будут возвращаться деньги при монетизации субсидий

Это очень серьезный процесс, который будет проходить впервые в наше стране. Такое мнение высказал глава правительства в интервью журналистам агентства "Укринформ".

Гройсман, в частности, пояснил, что монетизация будет проводиться в несколько этапов.

Части домохозяйств, а это один миллион 300 тысяч, сэкономленные средства уже выплачивают. На сегодняшний день в среднем получилось по 600-700 гривен каждому хозяйству, - отметил премьер, добавив, что следующий этап, это перевод всех на лицевые счета.

Туда будем направлять доплату государства за уплату жилищно-коммунальных услуг, а уже оттуда средства должны попадать в теплопоставщиков и других предоставителей коммунальных услуг, - пояснил Гройсман.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины работает над внедрением монетизации субсидий в три этапа.

Так с 1 января 2019 года - около 100-150 тысяч домохозяйств, которые обратятся за субсидиями с новым пакетом документов, с 1 мая 2019 года - монетизация для домохозяйств, которым назначено субсидию на неотопительный период 2019 года, с 1 октября 2019 года - полный переход на монетизацию.