Годовой оклад членов наблюдательного совета "Укрэнерго" составит 1,37 миллионов гривен - Минэнергоугля

По мнению профильного министерства члены наблюдательного совета Национальной энергетической компании ежегодно должны получать 1,37 миллионов гривен или около четырех тысяч долларов в месяц.

Такая норма закреплена в приказе ведомства №533 от 25 октября 2018 года, текст которого обнародован на сайте министерства.

Кроме того, глава совета будет получать еще 20% годового оклада, а члены совета 10% за участие в работе комитетов НС. Всем им также будут компенсировать расходы на проезд, проживание в отеле в периоды заседаний совета, получение виз и другие обоснованные траты.

Подписать трехлетние договоры с членами НС поручено временно исполняющему обязанности "Укрэнерго" Всеволоду Ковальчуку.

Напомним, в состав набсовета "Укрэнерго" вошли бывший глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер, бывший президент и исполнительный директор Energinet Педер Андреасен, исполнительный директор французской Академии технологий, имеющий опыт работы в EDF, Elf Aquitaine, Total и комиссии по атомной энергии Франции Оливье Апперт, соучредитель и директор итальянской DFC Economics, имеющий опыт работы в операторе магистральных сетей TERNA Rete Elettrica Nazionale и Enel Луиджи де Франциски.

Украину в набсовете будут представлять заместитель госсекретаря Кабмина Сергей Кушнир, государственный секретарь Министерства энергетики и угольной промышленности Максим Немчинов и советник вице-премьера Александр Поплавский.

Как сообщал УРА-Информ, "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС. НЭК является государственным предприятием, которое находится в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.