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Годовой оклад членов наблюдательного совета "Укрэнерго" составит 1,37 миллионов гривен - Минэнергоугля

Министерство энергетики и угольной промышленности в понедельник, 29 октября, утвердило годовой оклад членов наблюдательного совета "Укрэнерго".

Годовой оклад членов наблюдательного совета

По мнению профильного министерства члены наблюдательного совета Национальной энергетической компании ежегодно должны получать 1,37 миллионов гривен или около четырех тысяч долларов в месяц.

Такая норма закреплена в приказе ведомства №533 от 25 октября 2018 года, текст которого обнародован на сайте министерства.

Кроме того, глава совета будет получать еще 20% годового оклада, а члены совета 10% за участие в работе комитетов НС. Всем им также будут компенсировать расходы на проезд, проживание в отеле в периоды заседаний совета, получение виз и другие обоснованные траты.

Подписать трехлетние договоры с членами НС поручено временно исполняющему обязанности "Укрэнерго" Всеволоду Ковальчуку.

Напомним, в состав набсовета "Укрэнерго" вошли бывший глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер, бывший президент и исполнительный директор Energinet Педер Андреасен, исполнительный директор французской Академии технологий, имеющий опыт работы в EDF, Elf Aquitaine, Total и комиссии по атомной энергии Франции Оливье Апперт, соучредитель и директор итальянской DFC Economics, имеющий опыт работы в операторе магистральных сетей TERNA Rete Elettrica Nazionale и Enel Луиджи де Франциски.

Украину в набсовете будут представлять заместитель госсекретаря Кабмина Сергей Кушнир, государственный секретарь Министерства энергетики и угольной промышленности Максим Немчинов и советник вице-премьера Александр Поплавский.

Как сообщал УРА-Информ, "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС. НЭК является государственным предприятием, которое находится в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.


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