11:59 29.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Fitch подтвердило рейтинг Украины "B-" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в понедельник, 29 октября, подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "В-" со стабильным прогнозом.

Fitch подтвердило рейтинг Украины

По мнению агентства, на рейтинги Украины негативно влияет слабая внешняя ликвидность, высокие потребности во внешнем финансировании, обусловленные погашением суверенных долгов и структурными слабостями в сфере банковского сектора, институциональных ограничений, политических и геополитических рисков.

В то же время Fitch отмечает повышение надежности и согласованности политики, улучшение макроэкономической стабильности, сокращение госдолга и международную поддержку.

Агентство уточняет, что краткосрочный РДЭ Украины в иностранной и национальной валютах подтвержден на уровне "В".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "В-/В". Соответствующее сообщение агентство опубликовало на своем сайте.


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