ФГИ объявило конкурс по приватизации "Центрэнерго"

Ведомство намерено выставить на приватизацию 78,289% акций ПАО. В понедельник, 29 октября, в газете "Ведомости приватизации" опубликовано соответствующее объявление.

В то же время на своей страничке в Facebook глава фонда Виталий Трубаров отметил, что конкурс по продаже состоится через 45 дней.

Это первое в этом году предприятие большой приватизации, которое получит нового собственника, - написал Трубаров, добавив, что продажа пакета акций "Центрэнерго" назначена на 11 часов утра 13 декабря 2018 года. При этом конкурс состоится лишь в случае принятия в нем участия не менее двух потенциальных покупателей.

Кроме того, государство дает гарантию компенсировать потенциальному инвестору убытки, которые генкомпания потенциально может понести до даты перехода пакета в собственность нового владельца. Речь идет о каких-либо решениях судов, вступивших в законную силу после даты перехода права собственности на пакет акций или соответствующего доначисления налогов, сборов или штрафов, - говорится в сообщении Трубарова.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, а июля Фонд государственного имущества Украины издал 22 приказа о принятии решений о приватизации по объектам из перечня объектов большой приватизации. Это первый большой перечень предприятий для продажи за последние как минимум десять лет, - сообщил на своей страничке в Facebook руководитель ФГИ Виталий Трубаров.