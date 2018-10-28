Регуляторная служба не одобрила подорожание газа

Соответствующее решение в воскресенье, 28 октября, обнародовано на сайте ведомства. Согласно сообщению, предложенная редакция проекта может привести к монополизации рынка природного газа "Нафтогазом Украины", а также к невыполнению Украиной ее обязательств по договору об учреждении Энергетического сообщества.

По мнению ведомстве, в документе также отсутствует анализ регуляторного влияния на рыночную среду, обеспечение прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства, а также обоснование соответствия проекта принципам регуляторной политики.

В этом анализе правительство должно было указать цели государственного регулирования, ожидаемые результате от постановления, механизмы и меры, которые обеспечат достижение целей и тому подобное, - пояснили в ГРС.

В связи с чем Регуляторная служба пришла к выводу, что новая редакция постановления о повышении цен на газ "не соответствует достигнутым ранее сбалансированным договоренностям между участниками рынка природного газа".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на внеочередном заседании 19 октября Кабинет министров поддержал повышение цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября.