20:59 28.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НКРЭКУ будет мониторить качество отопления

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины впервые в истории Украины вводит мониторинг показателей качества в сфере теплоснабжения.

НКРЭКУ будет мониторить качество отопления

 

 

 

 

Как сказано в сообщении, опубликованном в воскресенье, 28 октября, на сайте комиссии, накануне в пятницу на открытом заседании были приняты проекты форм отчетности НКРЭКУ №15 "Отчет по показателям непрерывности теплоснабжения и качества тепловой энергии" (годовая) и №16 "Отчет по показателям коммерческого качества предоставления услуг в сфере теплоснабжения" (квартальная).

Это позволит комиссии получать информацию о показателях качества теплоснабжения по трем направлениям. Первое – это непрерывность теплоснабжения (ежегодно): средняя продолжительность перерывов в теплоснабжении, количество перерывов, средняя продолжительность ликвидации последствий аварии сверх допустимого срока.

Второе - качество теплоносителя (ежегодно): количество случаев несоблюдения параметров давления и/или температуры по результатам проведенных измерений.

Третье - коммерческое качество предоставления услуг (ежеквартально): количество предоставленных услуг, количество и процент услуг, при выполнении которых превышены установленные сроки.

По мнению НКРЭКУ, это позволит регулятору уже сейчас информировать потребителей и все заинтересованные стороны о показателях качества услуг по теплоснабжению лицензиатов Комиссии; в перспективе - учитывать показатели качества услуг при установлении тарифов лицензиатам в сфере теплоснабжения", - говорится в сообщении.

Напомним, НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Как сообщал УРА-Информ, по данным НКРЭКУ тарифы на электроэнергию нужно повысить. Это должно произойти уже до июля следующего года. На сегодняшний день тариф для населения покрывает только 50% стоимости электроэнергии. Этот вопрос можно решить только путем повышения тарифов на электроэнергию для населения вдвое, - уверены в ведомстве.


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