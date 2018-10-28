11:22 28.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Минэкономразвития инициирует легализацию криптовалют в Украине

Минэкономразвития инициирует принятие Концепции государственной политики в сфере виртуальных валют и ценных активов. Об этом передает пресс-служба ведомства. 

Минэкономразвития инициирует легализацию криптовалют в Украине

На сегодняшний день Украина входит в топ-10 стран мира по количеству пользователей виртуальных валют. В стране оборот виртуальных коинов превышает 100 млн долларов США в год.

Однако, на практике легальная деятельность в данной сфере ограничивается отечественным законодательством. В стране существует правовая неопределенность относительно деятельности, связанной с виртуальными валютами (криптовалюта), в том числе их правового статуса, налогообложения операций с ними, возможности заключения смарт-контрактов.

Стратегия правительства предлагает на законодательном уровне определения основных терминов и касающихся виртуальных активов, остальные детали станут известны украинцам в ближайшее время.

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинские финансовые регуляторы планируют признать криптовалюты финансовыми инструментами такими как акции, облигации, вексели и тому подобное. 

 


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