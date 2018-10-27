20:00 27.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине до 1 мая 2020 года существенно увеличатся тарифы на коммунальные услуги

Кабинет министров Украины опубликовал дорожную карту повышения тарифов на газ до 2020 года. Об этом говорится в постановлении правительства от 19 октября 2018 года. 

В Украине до 1 мая 2020 года существенно увеличатся тарифы на коммунальные услуги

Соглавнсно опубликованной информации, газ с учетом НДС, расходами на транспортировку и надбавками облгазов составит для населения обойдется в 8550 гриввен за 1 кубометр. 

Повышение тарифов на газ будет проходить в несколько этапов: до 31 декабря 2019 года цена на газ составит приблизительно 9851 гривну за тысячу кубометров. А с 1 января 2020 года украинцам придется выложить за газ примерно 12,3 тысячи гривен.

Таким образом, до 2020 года индекс повышение цен вырастет на 23 процента. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Кабинет министров Украины постановил продлить действие специальных обязательств (ПСО) для Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". 


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