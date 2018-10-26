Украина сократила госдолг более чем на 1,6 миллиарда долларов

По предварительным данным, в национальной валюте государственный долг сократился на 3,9 млрд грн – до 2,113 трлн грн.

Отметим, что с 2018 года совокупный государственный и гарантированный государством долг в долларовом выражении сократился на 2,16%, или на 1,64 млрд долларов, в гривне – на 1,35%, или на 28,91 млрд грн.

При этом, госдолг в сентябре сократился на 0,13% - до 1,827 трлн грн, тогда как внешний возрос на 0,03% - до 1,071 трлн грн.

Гарантированный государством долг за прошлый месяц сократился на 0,52% - до 285,31 млрд грн (в долларах сократился на 0,58% - до $10,08 млрд), в том числе внешний – на 0,19%, до 273,04 млрд грн (в долларах сократился на 0,26% - до $9,65 млрд).

Министерство также сообщило, что основная сумма госдолга номинирована в долларах США, – 43,56%, еще 30,18% - в гривне, 16,29% - в специальных правах заимствования, 8,82% - в евро. Кроме того, менее 1% госдолга номинировано в канадских долларах и иенах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Минфин работает над идеей разделить Государственную фискальную службу на три отдельных органов.