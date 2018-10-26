10:59 26.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина разместила евробонды на сумму в два миллиарда долларов

Украина еще в среду разместила еврооблигации на общую сумму в два миллиарда долларов.

Украина разместила евробонды на сумму в два миллиарда долларов

Бонды на пять лет размещены под 9%, а на десятилетние под 9,75%. Срок погашения - в 2024 и 2028 году соответственно.

Об этом в пятницу утром, 26 октября, сообщило издание FinClub, ссылаясь на свой источник в банковских кругах. При этом, по данным источника, Украина разместила 5,25-летние еврооблигации на 750 миллионов долларов и десятилетние - на 1,25 миллиардов долларов.

Евробонды на 750 миллионов с погашением в феврале 2024 года Минфин продал с доходностью 9% годовых. Во время подписки на бонды ставка по ним упала с 9,25%.

Евробонды на 1,25 миллиардов, которые будут обращаться на рынке до ноября 2028 года, удалось продать с доходностью 9,75% при стартовых 10%.

Ставка доходности была снижена за счет значительного спроса - инвесторы подали заявки на 4,9 миллиардов долларов.

Пятилетние бонды, которые уже традиционно размещались Украиной через Ирландскую фондовую биржу, могли купить только крупные инвесторы, тогда как круг инвесторов в длинные долговые бумаги не был ограничен, - пояснил источник, добавив, что оплатить купленные я евробонды инвесторы должны через пять банковских дней.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 25 сентября Минфин погасил второй купон по облигациям внешнего государственного займа со сроком обращения до 2032 года.


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