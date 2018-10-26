Трудовая миграция в следующем году не будет давить на зарплаты - НБУ

Национальный банк Украины прогнозирует, что в 2019 году давления трудовой миграции будет снижено. Такой прогноз накануне в четверг, 25 октября, сделал пресс-центр НБУ.

При этом в Нацбанке считают, что продолжение оттока рабочей силы из Украины высокими темпами создает повышение диспропорций между спросом и предложением на рынке труда, что сопровождается ростом заработных плат и соответственно - инфляции вместе со снижением потенциала экономики.

Так, рост зарплаты в июле поддерживался повышением минимальной зарплаты, а также интенсивной трудовой миграцией. Последнее обуславливает давление на заработные платы в сторону повышения не только из-за уменьшения предложения рабочей силы на рынке труда, но и из-за процессов приближения (конвергенции) заработных плат в Украине к заработным платам соседних стран, - говорится в отчете НБУ, опубликованном на сайте.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, объем частных переводов в Украину из-за рубежа во втором квартале 2018 года составил 2,819 миллиардов долларов. Это на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года.