11:58 26.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Бюджет-2018 не подлежит корректировкам

Министерство финансов не планирует корректировку или секвестр государственного бюджета Украины на 2018 год.

Бюджет-2018 не подлежит корректировкам

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее счетная палата сообщила о невыполнении плана поступлений в общий фонд госбюджета за январь-сентябрь на 11%.  Но в Минфине опровергли эту информацию.

В министерстве отметили, что за девять месяцев план доходов общего фонда госбюджета недовыполнен лишь на на 2,8%.  Также отмечается, что Минфин постоянно ведет активную работу по выходу на внешние рынки на выгодных для Украины условиях  по осуществлению внешних заимствований в соответствии с объемами госбюджета.

Поэтому расходы государственного бюджета осуществляются в соответствии с плановыми показателями, определенных законом о государственном бюджете.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", Украина разместила еврооблигации на общую сумму в два миллиарда долларов.


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