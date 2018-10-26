Бюджет-2018 не подлежит корректировкам

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее счетная палата сообщила о невыполнении плана поступлений в общий фонд госбюджета за январь-сентябрь на 11%. Но в Минфине опровергли эту информацию.

В министерстве отметили, что за девять месяцев план доходов общего фонда госбюджета недовыполнен лишь на на 2,8%. Также отмечается, что Минфин постоянно ведет активную работу по выходу на внешние рынки на выгодных для Украины условиях по осуществлению внешних заимствований в соответствии с объемами госбюджета.

Поэтому расходы государственного бюджета осуществляются в соответствии с плановыми показателями, определенных законом о государственном бюджете.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", Украина разместила еврооблигации на общую сумму в два миллиарда долларов.