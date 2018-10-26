Названа дата аукциона по продаже "Центрэнерго"

Об этом он сообщил на своей страничке в Facebook.

Так, в своем посте Трубаров написал, что 13 декабря в 11:00 состоится аукцион по продаже государственного пакета акций "Центрэнерго". В чатсности, его стартовая цена составляет почти 6 млрд гривен.

Вместе с тем и.о. главы Фонда госимущества отметил, что 29 октября в "Ведомостях приватизации" будет опубликовано сообщение о проведении конкурса по принципу аукциона.

"У инвестора есть 45 дней на ознакомление с работой и финансовыми показателями предприятия и на подготовку всех необходимых документов", - добавил Трубаров.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины определил стартовую цену продажи 78,3% акций энергогенерирующей компании Центрэнерго.