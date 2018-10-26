17:10 26.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100206539:labazovych

Названа дата аукциона по продаже "Центрэнерго"

Исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Виталий Трубаров заявил, что аукцион по приватизации Публичного акционерного общества "Центрэнерго" запланирован на 13 декабря.

Названа дата аукциона по продаже

Об этом он сообщил на своей страничке в Facebook.

Так, в своем посте Трубаров написал, что 13 декабря в 11:00 состоится аукцион по продаже государственного пакета акций "Центрэнерго". В чатсности, его стартовая цена составляет почти 6 млрд гривен.

Вместе с тем и.о. главы Фонда госимущества отметил, что 29 октября в "Ведомостях приватизации" будет опубликовано сообщение о проведении конкурса по принципу аукциона.

"У инвестора есть 45 дней на ознакомление с работой и финансовыми показателями предприятия и на подготовку всех необходимых документов", - добавил Трубаров.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины определил стартовую цену продажи 78,3% акций энергогенерирующей компании Центрэнерго. 


Поделиться
Читайте также:
 
В Бердичеве тренера спортшколы подозревают в развращении школьницы - ФОТО Украина сократила госдолг более чем на 1,6 миллиарда долларов В Одесских катакомбах открыли картинную галерею - ФОТО РФ не должна использовать украинско-белорусскую границу, - Порошенко
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив