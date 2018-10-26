Нацбанк на пятницу поднял доллар еще на 12 копеек

Национальный банк Украины по состоянию на пятницу, 26 октября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:
100 долл - 2833,5582 грн;
100 евро - 3234,79 грн.
При этом регулятор установил на 26 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1117.195278;
Серебро - 13.347574;
Платина - 753.776876;
Палладий - 1034.969206.
Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 25 октября, 2018 го официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2821,3097 грн;
100 евро - 3213,1896 грн.
Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины четверг, 25 октября, принял решение сохранить неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых.
Новая ставка начнет действовать с 26 октября 2018 года.