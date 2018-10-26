Нацбанк на пятницу поднял доллар еще на 12 копеек

Нацбанк на четверг немного поднял курс гривны Национальный банк Украины по состоянию на четверг, 18 октября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:

ОгоЯкіЛюди: Миссис Украина-2018 - ВИДЕО Недавно в столице Украины выбирали Миссис Украину-2018.

Доллар в обменниках в пятницу подешевел В обменных пунктах Украины пятницу, 12 октября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем снизился почти на пять копейку.