07:00 26.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100206475:Polishuk

Нацбанк на пятницу поднял доллар еще на 12 копеек

Национальный банк Украины по состоянию на пятницу, 26 октября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:

Нацбанк на пятницу поднял доллар еще на 12 копеек

100 долл - 2833,5582 грн;

100 евро - 3234,79 грн.

При этом регулятор установил на 26 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1117.195278;

Серебро - 13.347574;

Платина - 753.776876;

Палладий - 1034.969206.

Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 25 октября, 2018 го официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2821,3097 грн;

100 евро - 3213,1896 грн.

Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины четверг, 25 октября, принял решение сохранить неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых.

Новая ставка начнет действовать с 26 октября 2018 года.


Поделиться
Читайте также:
 
Свитолина вышла в исторический полуфинал итогового турнира WTA В Киеве пенсионерка выпрыгнула с девятого этажа - ФОТО Глава МИД Литвы защищает курс Дональда Трампа в отношении России Вице-премьер Польши попала в ДТП - ФОТО
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив