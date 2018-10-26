На бесплатные медобследования в бюджете на следующий год заложено два миллиарда гривен, - Гройсман

Вместе с тем такая программа будет запущено с 1 июля 2019 года. Об этом в пятницу, 26 октября, на своей страничке в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

При этом глава правительства отметил, что после направления от своего врача пациент сможет бесплатно сделать рентген, УЗИ, маммографию, эхокардиографию, сдать анализы и пройти обследование у узкоспециализированных врачей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в конце сентября Гройсман заявлял, что такие исследования, как УЗИ и анализы, станут бесплатными уже с 1 января 2019.

Единственное условие - на исследование должен направить семейный врач, - добавил премьер.