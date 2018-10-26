Коболев прогнлзирует новые отключения газа населенным пунктам

"Нафтогаз Украины" не исключает саботаж облгазов, которые при внедрении системы суточной балансировки могут не указать в ней всех потребителей газа. Об этом в пятницу, 26 октбяря, в интервью lb.ua заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

При этом он напомнил, что летом в своем в письме премьер-министру Владимиру Гройсману он заявил об угрозе отключения 120 населенных пунктов от газоснабжения. Такая угроза сохраняется и сегодня.

Надеюсь, этой осенью мы сможем изменить схему торговли газом так, чтобы этого не случилось. Мы поставили вопрос таким образом, чтобы снять возможную угрозу, - заявил Коболев, добавив, что угроза имеет несколько компонентов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, "Нафтогаз" списал Киеву около миллиарда штрафа за долги "Киевэнерго".