10:15 26.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Коболев прогнлзирует новые отключения газа населенным пунктам

В Украине все еще сохраняется угроза отключения населенных пунктов от газоснабжения.

Коболев прогнлзирует новые отключения газа населенным пунктам

"Нафтогаз Украины" не исключает саботаж облгазов, которые при внедрении системы суточной балансировки могут не указать в ней всех потребителей газа. Об этом в пятницу, 26 октбяря, в интервью lb.ua заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

При этом он напомнил, что летом в своем в письме премьер-министру Владимиру Гройсману он заявил об угрозе отключения 120 населенных пунктов от газоснабжения. Такая угроза сохраняется и сегодня.

Надеюсь, этой осенью мы сможем изменить схему торговли газом так, чтобы этого не случилось. Мы поставили вопрос таким образом, чтобы снять возможную угрозу, - заявил Коболев, добавив, что угроза имеет несколько компонентов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, "Нафтогаз" списал Киеву около миллиарда штрафа за долги "Киевэнерго".


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