Китай прекратил закупать нефть в Иране

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Cогласно данным, крупнейшие китайские нефтеперерабатывающие компании, включая China National Petroleum Corp. (CNPC) и China Petrochemical Corp., не заказывали грузы из Ирана на ноябрь. Ранее КНР импортировала около 600 тыс. баррелей иранской нефти в сутки.

Отметим, что Китай - самый крупный клиент Ирана, и снижение закупок дает США дополнительную поддержку в построении экономического барьера вокруг исламской республики.

Также Bank of Kunlun, который принадлежит CNPC, сообщил иранским клиентам, что прекратит отношения с ними к 4 ноября - дате вступления второй части антииранских санкций в силу. До недавнего времени Bank of Kunlun был основным банком, обрабатывавшим платежи за поставки иранской нефти Китаю и китайских товаров Ирану.

Отметим, как сообщал "УРА-Информ", стоимость фьючерсов североморской марки Brent начала постепенно снижаться.