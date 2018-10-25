13:15 25.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Все, кто не успел оформить субсидию получат компенсацию - Кабмин

Кабинет министров Украины обещает компенсировать расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг семьям, которые не успели оформить субсидию до отопительного сезона.

Все, кто не успел оформить субсидию получат компенсацию - Кабмин

Как сказано в сообщении, опубликованном в четверг, 25 октября, на правительственном портале teplo.gov.ua, в постановлении №848 указано, что средства будут возмещены, даже если семья подаст документы на субсидию в ноябре или декабре.

При этом в правительстве напомнили, что для получения субсидии следует подать заявление и декларацию о доходах в местные управления труда и социальной политики, органы социальной защиты или через интернет на сайте subsidii.mlsp.gov.ua.

На данном сайте также можно узнать размер назначенной субсидии.

Напомним, Как сообщал УРА-Информ, министр соцполитики Адрей Рева вчера заявил, что есть три варианта оформления субсидий.

Это может быть личный прием в управлении социальной защиты населения, это может быть подача электронного заявления и декларации через сайт Министерства социальной политики, и человек может отправить заявление и декларацию по почте, это тоже вариант, с которым он может обратиться, подписав все необходимые документы, - рассказал министр.


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