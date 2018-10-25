11:34 25.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Впервые за пять лет банкиры сообщили о снижении кредитного риска - НБУ

Украинские банкиры в третьем квартале текущего года впервые с 2013 года сообщили о снижении кредитного риска.

Впервые за пять лет банкиры сообщили о снижении кредитного риска - НБУ

Вместе с тем за этот период возрос процентный риск - до 18,1 %, валютный риск - до 22,0%, риск ликвидности - до 14,8% и операционный риск - до 13,2%. Такие данные в четверг, 25 октября, по итогам нового "Опрос об условиях кредитования", опубликовал Национальный банк Украины.

Так, по данным опроса, баланс ответов по росту кредитного риска составляет -5,8%. Банкиры также ожидают, что кредитный риск снизится и в четвертом квартале до -4.6%.

Напомним, по данным опроса, проведенного Национальным банком Украины в третьем квартале 2018 года, руководители украинских предприятий ожидают через 12 месяцев среднее значение обменного курса на уровне 29,60 гривен за доллар. Таким образом, девальвационные ожидания украинских предприятий ухудшились: во втором квартале они прогнозировали курс 28,63 гривен за долларов.

Как сообщал УРА-Информ, по данным опроса Европейской бизнес ассоциации, украинский бизнес закладывает на 2019 год стоимость валюты на уровне 30 гривен за доллар.


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