Украина опустилась в рейтинге производителей стали

По сравнению с сентябрем прошлого года выплавка сократилась на 7,6% до 1,787 миллионов тонн. Таким образом, как сказано в рейтинге Worldsteel, опубликованном в среду, 24 октября,

страна опустилась с 12 на 13 место в рейтинге 64 стран - основных мировых производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали.

При этом в сентябре зафиксировано снижение выплавки стали к сентябрю прошлого года в половине стран первой десятки.

Первая пятерка стран-производителей по итогам сентября выглядит следующим образом:

Китай (80,845 млн тонн, рост на 7,5%);

Индия (8,520 млн тонн, рост на 2,1%);

Япония (8,418 млн тонн, падение на 2,4%);

США (7,251 млн тонн, рост на 9%);

РФ (5,910 млн тонн, падение на 1,3%);

В целом в сентябре 2018 года 64 страны произвели 151,711 млн тонн стали, что на 4,4% выше сентября-2017.

Всего за девять месяцев этого в первую пятерку вошли:

Китай (699,424 млн тонн, рост на 6,1%);

Индия (79,660 млн тонн, рост также на 6,1%);

Япония (78,615 млн тонн, рост на 0,4%);

США (64,170 млн тонн, рост на 4,5%);

РФ (54,288 млн тонн, рост на 1,8%).

Далее идут Южная Корея (54,187 млн тонн, рост на 2%), Германия (34,030 млн тонн, рост на 3,5%), Турция (27,982 млн тонн, рост на 0,9%), Бразилия (26,094 млн тонн, рост на 2,5%) и Иран (18,520 млн тонн, рост на 20%).

На 11 месте оказалась Италия (18,313 млн тонн, рост на 2,9%), на 12 - Тайвань (КНР, 17,322 млн тонн, рост на 1,8%) и Украина (15,779 млн тонн, рост на 0,8%).

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина по итогам 2017 года опустилась на 13 место, сократив производство стали на 6,4% по сравнению с 2016 годом - до 22,7 млн тонн.