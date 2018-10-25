Украина налаживает железнодорожное сообщение с ЕС

Об этом уведомила пресс-служба МИУ.

ПАО "Укрзализныця" и АО "Литовская железная дорога" подписали договор о намерениях относительно сотрудничества в сфере интермодальных перевозок. Отметим, что Интермодальная перевозка – перевозка, осуществляющаяся несколькими видами транспорта последовательно, без разгрузки/погрузки, то есть без каких-либо операций с грузом при смене транспорта. Во время подписания договоренностей в посольстве Республики Литва в Украине, министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что Литва является одним из основных партнеров Украины среди стран балтийского региона.

Стоит отметить, что в Украине уже есть успешный опыт сотрудничества между Украиной и Литвой - это грузовой контейнерный поезд "Викинг" и пассажирский "Поезд четырех столиц", который объединяет Украину, Беларусь, Латвию и Литву.

Министр также подчеркнул, что Украина имеет все возможности для продолжения коридора Балтийское море - Черное море до Каспийского моря и далее в Азию.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", министр инфраструктуры Украины сообщил, что с весной 2019 году в "Борисполе" возобновит работу терминал F, который не функционировал последние несколько лет.