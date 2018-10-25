22:15 25.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ ухудшил прогноз инфляции до 10,1%

Национальный банк Украины повысил прогноз инфляции на 2018 год с 8,9% до 10,1%.

НБУ ухудшил прогноз инфляции до 10,1%

Расширение потребительского спроса, высокие темпы роста заработных плат, недавнее стремительный рост цен на нефть будут отображаться на потребительской инфляции и в следующем году. В результате инфляция будет оставаться на уровне выше от целевого диапазона дольше, чем ожидалось ранее.

Такое мнение в четверг, 26 октября, опубликовал регулятор. При этом по мнению НБУ, на конец 2019 года инфляция снизится до 6,3% тогда ранее прогнозировалось 5,8%.

Она войдет в пределы целевого диапазона в первом квартале 2020 года и достигнет среднесрочной цели 5,0% в конце 2020 года .

Вместе с тем главным фактором такого замедления инфляции в НБУ назвали жесткие монетарные условия. Именно они обеспечат баланс между необходимостью снизить инфляцию и привести ее к цели и необходимости поддержать экономический рост.

В то же время жесткость монетарных условий будет усиливаться за счет других факторов.

Ожидается также, что банки продолжат увеличивать процентные ставки по депозитам населения в гривне за счет сокращения профицита банковской ликвидности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины четверг, 25 октября, принял решение сохранить неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых. Новая ставка начнет действовать с 26 октября 2018 года. Как сообщает пресс-служба НБУ, правление Национального банка Украины считает, что текущие и прогнозные монетарные условия являются достаточно жесткими, чтобы обеспечить снижение инфляции к среднесрочной цели 5% в 2020 году.


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