НБУ сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых

Новая ставка начнет действовать с 26 октября 2018 года. Как сообщает пресс-служба НБУ, правление Национального банка Украины считает, что текущие и прогнозные монетарные условия являются достаточно жесткими, чтобы обеспечить снижение инфляции к среднесрочной цели 5% в 2020 году.

При этом регулятор напомнил, что в сентябре потребительская инфляция составила 8,9% в годовом измерении. Это произошло благодаря замедлению роста цен на продукты питания. Этому также способствовало расширение предложения отечественных и импортных продовольственных товаров, а также снижение мировых цен на продовольствие.

В то же время, по данным НБУ, фундаментальный инфляционное давление остается существенным и об это говорят все еще высокое значение базовой инфляции, которое превышает июльский прогноз Национального банка, - отметили в Центробанке

Напомним, как сообщал РА-Информ, правление НБУ по итогам заседания 6 сентября приняло решение повысить учетную ставку с 17,5% до 18%. Все десять членов Комитета по монетарной политике Национального банка Украины готовы повышать учетную ставку в случае усиления инфляционных рисков.