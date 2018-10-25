НБУ ожидает транш от МВФ уже в декабре, - Минфин

Как отметил Смолий, в рамках сотрудничества с МВФ Украина ожидает получить 3,9 миллиарда долларов сроком на 15 месяцев. При этом, точных сроков предоставления транша пока неизвестны.

Вместе с тем глава Нацбанка объяснил, почему новая программа МВФ лучше и полезнее для страны. В первую очередь это связано с тем, что 2019 год - год выборов, а Украина в это время будет еще находиться в сотрудничестве с МВФ. Поэтому, такая позиция является одной из основных гарантией для работы с другими кредиторами, подчеркнул Смолий.

Кроме того, сотрудничество с Международным валютным фондом позволит выходить правительству на рынки внешних заимствований и выполнять финансирования текущих потребностей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", МВФ требует от Украины дальнейшего повышения цены на газ еще на 40%. Таким образом, если раньше речь шла о разовом повышении тарифов, то в данное время предлагается сделать это в несколько этапов.