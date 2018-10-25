17:13 25.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100206467:labazovych

НБУ ожидает транш от МВФ уже в декабре, - Минфин

Глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что новый транш от Международного валютного фонда стоит ожидать до конца 2018 года. Об этом он заявил на брифинге в украинской столице, 25 октября.

НБУ ожидает транш от МВФ уже в декабре, - Минфин

Как отметил Смолий, в рамках сотрудничества с МВФ Украина ожидает получить 3,9 миллиарда долларов сроком на 15 месяцев. При этом, точных сроков предоставления транша пока неизвестны.

Вместе с тем глава Нацбанка объяснил, почему новая программа МВФ лучше и полезнее для страны. В первую очередь это связано с тем, что 2019 год - год выборов, а Украина в это время будет еще находиться в сотрудничестве с МВФ. Поэтому, такая позиция является одной из основных гарантией для работы с другими кредиторами, подчеркнул Смолий.

Кроме того, сотрудничество с Международным валютным фондом позволит выходить правительству на рынки внешних заимствований и выполнять финансирования текущих потребностей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"МВФ требует от Украины дальнейшего повышения цены на газ еще на 40%. Таким образом, если раньше речь шла о разовом повышении тарифов, то в данное время предлагается сделать это в несколько этапов.


Поделиться
Читайте также:
 
Стали известны дальнейшие планы коллектива "Дизель Шоу" - ФОТО В Польше грузовик насмерть сбил украинца - ФОТО В Азовское море вошли два российских сторожевых корабля Семьям погибших в Керчи спишут долги по кредитам
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив