Нацбанк обещает постепенное повышение цен на газ

Соответствующие заявление глава Нацбанка сделал во время пресс-брифинга, 25 октября.

По его словам, цены на газ для населения с первого ноября вырастут на 23,5%. В частности, это составит 8550 грн за тыс. куб. метр.

"Установленная правительством стоимость на газ еще не уровень импортного паритета. Мы предполагаем, что будет постепенное повышение — не такое резкое, но возможно в следующие годы", — сказал Смолий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о повышении тарифов на газ. В связи с этим возмущенные люди собрались в правительственном квартале Киева, чтобы выразить свой гнев.