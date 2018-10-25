Нацбанк на четверг вновь опустил курс гривны

100 долл - 2821,3097 грн;

100 евро - 3213,1896 грн.

При этом регулятор установил на 25 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1118.247894;

Серебро - 13.240512;

Платина - 751.170094;

Палладий - 1000.051731

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 24 октября, 2018 го официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2814,9402 грн;

100 евро - 3230,9884 грн.

Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 6 сентября, повысил учетную ставку на 0,5 процентных пунктов до 18%.

Как сказано в сообщении НБУ, в июле 2018 потребительская инфляция продолжила замедляться - до 8,9% в годовом измерении, вплотную приблизившись к целевому диапазону НБУ.