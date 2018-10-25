Наличный доллар в четверг набрал еще десять копеек

Наличный евро набрал еще четыре копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,34 гривен, а евро можно купить по 32,54 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,45 - 28,25, продажи 28,15 - 28,50 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,14, продажи - 28,34 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,50 - 32,45, продажи 32,39 - 33,17 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,01, продажи - 32,54 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,70 - 4,27, продажи - 4,20 - 5,00 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,95, продажи 4,33 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 24 октября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на три копейки. Наличный евро набрал копейку. Таким образом, вчера доллар продавался по 28,22 гривен, а евро можно было купить по 32,50 гривен.