Минюст назван самых больших должников по зарплате

Предприятие задолжало своим сотрудникам 74,5 миллионов гривен. На втором месте футбольный клуб "Металлист", которых был расформирован в 2016 году. Он задолжал людям 47,7 миллионов гривен, а на третьем - "Запорожьеоблэнерго" - более 26 миллионов гривен.

Такие данные в четверг, 25 октября, сообщила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко.

По ее словам, с начала года органами государственной исполнительной службы было взыскано с работодателей-должников по зарплате 356 миллионов гривен. Всего в настоящее время на исполнении государственной исполнительной службы находится 18,6 тысяч документов о взыскании зарплат на сумму 491 миллионов гривен, - пояснила она, добавив, что самыми проблемными являются предприятия-должники, которые находятся в процедуре банкротства.

Напомним, по состоянию на май этого года, в тройку лидеров наибольших должников по зарплате входили Харьковское государственное авиационное производственное предприятие, Судостроительный завод имени 61 Коммунара и футбольный клуб "Металлист".

Как сообщал УРА-Информ, по данным Госстата, по состоянию на 1 июля общая сумма задолженности зарплаты в Украине составила 2,7 миллиардов гривен.