13:35 25.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Минюст назван самых больших должников по зарплате

На сегодняшний день в тройку крупнейших должников по выплате зарплат входят Харьковское государственное авиационное производственное предприятие.

Минюст назван самых больших должников по зарплате

Предприятие задолжало своим сотрудникам 74,5 миллионов гривен. На втором месте футбольный клуб "Металлист", которых был расформирован в 2016 году. Он задолжал людям 47,7 миллионов гривен, а на третьем - "Запорожьеоблэнерго" - более 26 миллионов гривен.

Такие данные в четверг, 25 октября, сообщила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко.

По ее словам, с начала года органами государственной исполнительной службы было взыскано с работодателей-должников по зарплате 356 миллионов гривен. Всего в настоящее время на исполнении государственной исполнительной службы находится 18,6 тысяч документов о взыскании зарплат на сумму 491 миллионов гривен, - пояснила она, добавив, что самыми проблемными являются предприятия-должники, которые находятся в процедуре банкротства.

Напомним, по состоянию на май этого года, в тройку лидеров наибольших должников по зарплате входили Харьковское государственное авиационное производственное предприятие, Судостроительный завод имени 61 Коммунара и футбольный клуб "Металлист".

Как сообщал УРА-Информ, по данным Госстата, по состоянию на 1 июля общая сумма задолженности зарплаты в Украине составила 2,7 миллиардов гривен.


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