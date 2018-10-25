09:32 25.10.2018 | Экономика | Новости
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Италия требует от ЕС снять санкции против России

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал отметить санкции, которые были наложены Европейским союзом на Россию.

Италия требует от ЕС снять санкции против России

Он заверил, что Россия остается важным игроком на мировой карте. Как заявил глава итальянского правительства во время своего визита в Россию, для Италии санкции не являются целью.

Они являются инструментом, который надо как можно быстрее преодолеть, - отметил он.

Конте также подчеркнул, что Италия готова ветировать продление европейских санкций в декабре и пригласил президента Владимира Путина посетить Италию, подчеркнув, что разногласия между Евросоюзом и РФ из-за Украины "длятся слишком долго".

Напомним, ранее Конте предложил вернуть Россию в G8. Кроме того, он признал связь между санкциями против РФ и невыполнением ею минских соглашений, но намекнул, что санкционная политика ЕС все равно должна измениться.

Как сообщал УРА-Информ, Европейский парламент предлагает назначить специального представителя Европейского союза по вопросам Крыма и Донбасса. Депутаты также призвали высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини выступить с предложением о расширении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на наблюдение за ситуацией в Азовском море.


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