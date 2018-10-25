Италия требует от ЕС снять санкции против России

Он заверил, что Россия остается важным игроком на мировой карте. Как заявил глава итальянского правительства во время своего визита в Россию, для Италии санкции не являются целью.

Они являются инструментом, который надо как можно быстрее преодолеть, - отметил он.

Конте также подчеркнул, что Италия готова ветировать продление европейских санкций в декабре и пригласил президента Владимира Путина посетить Италию, подчеркнув, что разногласия между Евросоюзом и РФ из-за Украины "длятся слишком долго".

Напомним, ранее Конте предложил вернуть Россию в G8. Кроме того, он признал связь между санкциями против РФ и невыполнением ею минских соглашений, но намекнул, что санкционная политика ЕС все равно должна измениться.

Как сообщал УРА-Информ, Европейский парламент предлагает назначить специального представителя Европейского союза по вопросам Крыма и Донбасса. Депутаты также призвали высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини выступить с предложением о расширении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на наблюдение за ситуацией в Азовском море.