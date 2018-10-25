Исландия заинтересована в увеличении инвестиций в Украину

В среду, 24 октября, замглавы комитета ВР по иностранным делам Борис Тарасюк принял с визитом вежливости посла Республики Исландия в Украине Арни Тора Сигурдссона. Замглавы комитета поздравил посла с началом дипломатической миссии и выразил благодарность исландской стороне за поддержку Украины в международных организациях, в частности ООН, а также в ЕС.

Во время встречи Сигурдссон отметил неуклонную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также позиции официального Рейкьявика о непризнании аннексии Крыма. В ходе переговоров стороны отметили наличие значительного потенциала для углубления двустороннего диалога и взаимовыгодного экономического сотрудничества. Посол Арни Тор Сигурдссон отметил заинтересованность исландской стороны в расширении двусторонней торговли и инвестиций в Украине.

К слову, ранее президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты у послов Израиля, Катара, Бельгии и Исландии в Украине. Сообщалось, что послом Исладнии в Украине стал Арни Тор Сигурдссон, в ходе беседы с которым Порошенко подчеркнул важность активизации торгово-экономического сотрудничества между странами.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Исландия ввела временные санкции н ввоз стали.