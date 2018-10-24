В сентября в Украине ускорилось падение промпроизводства - Госстат

Такие данные во вторник, 23 октября, опубликовала Государственная служба статистики Украины. При этом по итогам августа объемов промышленного производства на 0,5%. До этого с начала года промпроизводство росло.

По данным статистического ведомства, за январь-сентябрь 2018 года к аналогичному периоду прошлого рост промпроизводства составил 1,8%, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров - 2,0%, в перерабатывающей промышленности - 1,6%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 2,2%.

Напомним, промышленное производство в Украине падало четыре года подряд: в 2012 году - на 0,7%, в 2013 году - на 4,3%, в 2014 году - на 10,1%, в 2015 году - на 13%. В 2016 году рост возобновился, и за год объемы выросли на 2,8%.

Как сообщал УРА-Информ, в течение всего 2017 года промпроизводство падало и лишь по уточненным данным Госстата по итогам года рост составил 0,4%.