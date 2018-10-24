10:17 24.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В сентябре в Украине улучшились потребительские настроения

Индекс потребительских настроений в сентябре текущего года составил 62,6.

В сентябре в Украине улучшились потребительские настроения

Это на 2,3 процентных пункта больше, чем в августе. Такие данные во вторник, 23 октября, опубликованы в ежемесячном исследовании потребительских настроений в Украине GfK Ukraine.

По данным исследований индекс текущего положения несколько увеличился и составил 60,5. Индекс текущего личного материального положения составил 49,4, что на 0,4 пункта ниже уровня этого индекса в августе. Индекс целесообразности крупных покупок увеличился на 2,1 пункта - до 71,5.

Индекс экономических ожиданий в сентябре вырос на 3,2 пункта - до 64. Индекс ожидаемых изменений личного материального положения уменьшился в сравнении с прошлым месяцем на 2,2 пункта и составил 57,9.

При этом по прогнозам индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года увеличился на 10 пунктов и составил 62,6. Индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет также вырос и составил 71,5, что на 1.9 пункта больше показателя августа.

Вместе стем ожидания украинцев по безработице почти не изменились. В сентября показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составил 133,9. Индекс инфляционных ожиданий несколько вырос - 190,4, что на 0,4 пункта выше августа.

Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших трех месяцев почти не изменились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 0,6 пункта до значения 170,3.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, потребительские цены в сентябре выросли на 1,9%.


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