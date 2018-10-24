Укрзализныця запустит специальный штаб для контроля

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В частности, такое решение было принято по итогам встречи чиновников, народных депутатов, представителей Укрзализныци, Антимонопольного комитета, Государственной фискальной службы и профильных ассоциаций. В ходе встречи обсудили пути решения проблемных вопросов перевозки продукции агропромышленного комплекса.

Вице-премьер-министр поручил причастным министерствам и ведомствам Укрзализныци принять ряд мер, направленных на улучшение процесса перевозок продукции агропромышленного комплекса. В частности, Министерству аграрной политики и продовольствия поручено создать межведомственный штаб, который в ежедневном режиме будет контролировать процесс перевозки продукции аграрии.

По результатам совещания Антимонопольному комитету также поручено в течение недели осуществить проверку соблюдения антимонопольного законодательства в вопросах изменения стоимости железнодорожных перевозок. Укрзализныця, в свою очередь, должна предоставить все необходимые расчеты.

Он также отметил, что процесс перехода к распределению вагонов через систему аукционов должно быть максимально сокращен, поскольку прозрачность - это важный шаг в борьбе с коррупцией.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", "Укрзализныця" представила новые модернизированные вагоны с индивидуальным регулированием температуры воздуха в каждом купе.