Тендер на реконструкцию аллеи Героев Небесной Сотни сорван

Об этом стало известно в системе Prozorro.

Причиной отмены тендера стало отсутствие заявок на участие в тендере. Единственным участником было ООО «Основа» с ценовым предложением 154 млн грн. Между прочим, указанная фирма в марте 2018 года уже выиграла тендер по реконструкции Мемориального комплекса со строительством Национального музея «Мемориал жертв Голодомора». Цена тендера составила 121 миллион гривен.

По идее, аукцион должен был состоятся 24 октября. Все строительные работы планировали завершить до 20 февраля 2019 года.

Также в начале этой недели вокруг строительства Музея Революции достоинства в Киеве разгорелся скандал. В генеральной прокуратуре настаивают на переносе временного мемориала памяти героям Небесной сотни, который расположен на Институтской у входа в метро Крещатик, чтобы правоохранители смогли завершить следственные эксперименты. На это согласились семьи Героев Небесной Сотни.

Напомник, как сообщал "УРА-Информ", закон о сооружении мемориально-музейного комплекса Героев Небесной Сотни вступил в силу 22 февраля.