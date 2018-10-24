00:30 24.10.2018 | Экономика | Новости
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США еще не приняли решение о новых санкциях против России, - Болтон

Вашингтон еще не принял решение о введении новых санкций против России.

США еще не приняли решение о новых санкциях против России, - Болтон

На данный момент Белый дом рассматривает вопрос о необходимости введения санкций из-за отравления в Великобритании бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом во вторник, 23 октября, заявил советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, правительство США работает над вторым раундом "жестких" санкций против России в связи с расследованием отравления российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Напомним, в Британии заявили, что подозреваемые в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Александр Петров и Руслан Боширов являются офицерами военной разведки России.

Как сообщал УРА-Информ, Украина, Норвегия, Черногория и Албания присоединились к решению Европейского Союза продолжить персональные санкции против граждан и компаний из России. Санкции продлены до 15 марта 2019 года.


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