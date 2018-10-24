НБУ займется вопросом неработающих кредитов в банке

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Во время заседания Комитета участники обсудили текущее состояние работы государственных банков с неработающими кредитами. Также был рассмотрен вопрос устранения ключевых препятствий для эффективной защиты интересов банков по взаимодействии с недобросовестными заемщиками. Было принято решение разработать общие принципы по урегулированию NPL (Non-perfoming loan) для государственных банков. Эти принципы будут утверждены на следующем заседании.

Стоит отметить, что по решению Комитета и с учетом рекомендаций МВФ с конца декабря 2018 Министерство финансов начнет регулярно информировать общественность о результатах работы по урегулированию NPL государственных банков.

Напомник, как сообщал "УРА-Информ", в Украине может появится новый вид финансовых инструментов - банковские сертификаты, которые будут существовать в бездокументарной форме.