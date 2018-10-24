10:52 24.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ займется вопросом неработающих кредитов в банке

В понедельник, 22 октября, состоялось заседние первое Комитета по урегулированию неработающих кредитов государственных банков.

НБУ займется вопросом неработающих кредитов в банке

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Во время заседания Комитета участники обсудили текущее состояние работы государственных банков с неработающими кредитами. Также был рассмотрен вопрос устранения  ключевых препятствий для эффективной защиты интересов банков по взаимодействии с недобросовестными заемщиками. Было принято решение разработать общие принципы по урегулированию NPL (Non-perfoming loan) для государственных банков. Эти принципы будут утверждены на следующем заседании.

Стоит отметить, что по решению Комитета и с учетом рекомендаций МВФ с конца декабря 2018 Министерство финансов начнет регулярно информировать общественность о результатах работы по урегулированию NPL государственных банков.

Напомник, как сообщал "УРА-Информ", в Украине может появится новый вид финансовых инструментов  - банковские сертификаты, которые будут существовать в бездокументарной форме.


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