07:00 24.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк на среду опустил курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на среду, 24 октября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:

Нацбанк на среду опустил курс гривны

100 долл - 2814,9402 грн;

100 евро - 3230,9884 грн.

При этом регулятор установил на 24 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1118.247894;

Серебро - 13.240512;

Платина - 751.170094;

Палладий - 1000.051731

Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 23 октября, 2018 го официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2808,0405 грн;

100 евро - 3227,5618 грн.

Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 6 сентября, повысил учетную ставку на 0,5 процентных пунктов до 18%.

Как сказано в сообщении НБУ, в июле 2018 потребительская инфляция продолжила замедляться - до 8,9% в годовом измерении, вплотную приблизившись к целевому диапазону НБУ.


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