11:59 24.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"Нафтогаз Украины" вновь взыскал с "Газпрома" девять миллионов долларов

"Нафтогаз Украины" уже второй месяца подряд взимает с Газпрома по девять миллионов доллар.

Общая сумма зачисленных за транзит газа в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность российской компании в соответствии с арбитражным решением по транзитному контракту от 28 февраля 2018 года, уже составила 18 миллионов долларов. Об этом в среду, 24 октября, сообщил главный исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

По его словам, эти средства получены в дополнение к 2,1 миллиардам, которые в соответствии с решением арбитража уже сняты с "Газпрома" в виде газа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, согласно решению Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года, "Газпром" должен "Нафтогазу Украины" 2,56 миллиардов долларов за невыполнение обязательств по транзитному контракту, на которые также начисляется пеня за каждый день неисполнения арбитражного решения.

К настоящему времени размер начисленной пени превысил 100 миллионов долларов.


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