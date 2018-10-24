МВФ требует от Украины дальнейшего повышения цены на газ

Об этом сообщили источники, знакомые с ходом переговоров и позицией кредитора.

Согласно недавно полученным сведениям, рыночная цена рассчитывается на базе импортного паритета - средней цены на импортный газ за определенный период. В частности, она включает прогнозируемую цену на немецкой газовой торговой площадке (хаб NCG), а также стоимость транспортировки газа от NCG до западной границы Украины через Германию, Чехию и Словакию.

По данным собеседника, в украинского государства на повышение тарифов есть 12 месяцев. Судя по всему, очередные подорожания должны произойти весной 2019 года - тогда цены повысятся на 15% - и осенью 2019 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", накануне премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о повышении тарифов на газ. В связи с этим возмущенные люди собрались в правительственном квартале Киева, чтобы выразить свой гнев.