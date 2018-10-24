Минсоцполитики прогнозирует повышение тарифов на тепло

Министр подчеркнул, что 70% ценовой политики тарифов на горячую воду и тепло составляет газ. Но согласно действующему законодательству, новые тарифы не могут быть введены ранее декабря нынешнего года.

Не смотря на повышение тарифов, в Минсоцполитики не ожидают увеличение количества лиц, получающих субсидию, в связи с подорожанием газа. По их расчётам, в среднем зарплаты и пенсии за предыдущие периоды увеличились примерно на тот же процент, который ожидается при повышении тарифов на тепло и горячую воду. Поэтому количество получателей субсидии, а также размер необходимой субсидии и ее количество останутся на уровне прошлого года. К слову, в министерстве также подчеркнули, что по сравнению с прошлым годом, количество заявителей на получение субсидии уменьшилось на 2,5 миллиона.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", премьер-министр Украины пообещал, что цена на газ для населения не будет повышаться до конца текущего отопительного сезона.