Гройсман пообещал, что цена на газ для населения повышаться до конца отопительного сезона не будет

В этом в среду, 24 октября, во время очередного заседания правительства заверяет премьер-министр Украины Владимир Гройсман. При этом он отметил, что ни в этом году, ни в этом отопительном сезоне больше цена на газ повышаться не будет. Точка, - сказал глава правительства.

В то же время Гройсман отметил, что после усиления мер по борьбе с контрабандой среднесуточные поступления от таможни в октябре выросли до 1,76 миллиардов гривен. передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на сегодня семь международных пунктов пропуска обустраивают сканирующими системами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в КГГА заявили, что в ноябре тариф на теплоэнергию в Киеве меняться не будет. Изначально тариф должен пройти общественное обсуждение пояснил на брифинге заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеев.