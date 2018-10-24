12:15 24.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман пообещал, что цена на газ для населения повышаться до конца отопительного сезона не будет

Цена на газ для населения не будет повышаться до конца текущего отопительного сезона.

Гройсман пообещал, что цена на газ для населения повышаться до конца отопительного сезона не будет

В этом в среду, 24 октября, во время очередного заседания правительства заверяет премьер-министр Украины Владимир Гройсман. При этом он отметил, что ни в этом году, ни в этом отопительном сезоне больше цена на газ повышаться не будет. Точка, - сказал глава правительства.

В то же время Гройсман отметил, что после усиления мер по борьбе с контрабандой среднесуточные поступления от таможни в октябре выросли до 1,76 миллиардов гривен. передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на сегодня семь международных пунктов пропуска обустраивают сканирующими системами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в КГГА заявили, что в ноябре тариф на теплоэнергию в Киеве меняться не будет. Изначально тариф должен пройти общественное обсуждение пояснил на брифинге заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеев.


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