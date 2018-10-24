22:32 24.10.2018 | Экономика | Новости
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Депутаты ЕП проголосовали за запрет одноразовой пластиковой посуды

Депутаты Европейского парламент в среду, 24 октября, большинством голосов одобрил введение запрета на одноразовую пластиковую продукцию.

Депутаты ЕП проголосовали за запрет одноразовой пластиковой посуды

Как сообщает Deutsche Welle, с соответствующим предложением еще в мае выступила Еврокомиссия. В частности, предлагается запретить пластиковые трубочки, ватные палочки, тарелки, столовые приборы.

Кроме того, в ЕК считают необходимым сократить использование пластиковых контейнеров для еды и стаканов.

Производителей данной продукции, в случае принятия закона, могут обязать возместить ущерб экологии и сообщать потребителям о том, как на окружающую среду могут повлиять влажные салфетки, сигаретные фильтры, пластиковые упаковки и полиэтиленовые пакеты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Комитет Европарламента по вопросам окружающей среды поддержал запрет одноразовой пластиковой посуды в Евросоюзе с 2021 года.


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