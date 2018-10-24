Антидемпінгові мита: нова торговельна війна під крилом Кремля - ВІДЕО

За його словами, обсяг внутрішнього ринку досить обмежений, тому українські виробники труб чутливі до запровадження антидемпінгових заходів на основних закордонних ринках збуту.

Який вплив будуть нести введені мита для партії українських труб? Хто постраждає, а хто отримає зиск?

На сьогодні у Вірменії та Киргизстану є 60 днів, щоб вирішити це питання та знайти задовільне рішення без подальших судових розглядів.

Більш розширене інтерв'ю дивіться на телеканалі "Перший Діловий" в програмі "Бізнес" о 19:00.