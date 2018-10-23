Во вторник Украина начнет road show нового выпуска еврооблигаций

Во вторник, 23 октября, представители Украины начнут встречи с инвесторами. Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на свои источник в банковских кругах, встречи с инвесторами пройдут в Лондоне и Соединенных Штатах Америки начиная с сегодняшнего дня.

Лид-менеджерами и букраннерами десятилетнего выпуска в долларах назначены BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs International и JP Morgan. При этом заемщик также может дополнительно обсудить выпуск пятилетних обязательств.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина в ближайшее время планирует разместить десятилетние еврооблигации в долларах индикативного объема. При этом потенциальный заемщик к ценным бумагам может рассмотреть возможность размещения пятилетнего транша. Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне и Соединенных Штатах, а road show стартует 23 октября. Организаторами назначены BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.