11:35 23.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине может появиться новый банковский инструмиент

Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности ВРУ рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно финансовых инструментов банков".

В Украине может появиться новый банковский инструмиент

Соответствующий закон уже опубликован на сайте Верховной Рады.

Согласно объяснительной записке к документу, он разработан с целью введения нового вида финансовых инструментов  для банков - банковских сертификатов, которые будут существовать в бездокументарной форме и иметь удобный механизм приобретения и вторичного обращения как на организованных торговых площадках, так и вне их.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в:

  • Хозяйственный кодекс Украины относительно порядка и условий выпуска ценных бумаг субъектами хозяйствования;
  • Закона “О ценных бумагах и фондовом рынке” в части введения нового вида долговых ценных бумаг - банковского сертификата, а также нормативного регулирования вопросов  эмиссии, регистрации выпуска, погашения и выплаты доходов по банковским сертификатам;
  • Закон ”О депозитарной системе Украины” в части установления особенностей депозитарного учета и депозитарных операций по банковским сертификатов;
  • Закон “Об институтах совместного инвестирования” касательно возможности включения в состав активов институтов совместного инвестирования банковских сертификатов;
  • Закон “О системе гарантирования вкладов физических лиц” в части того, что Фонд не возмещает средства по банковским сертификатам;
  • Закон ”О негосударственном пенсионном обеспечении” относительно ограничений инвестиционной деятельности с пенсионными активами пенсионного фонда (в части банковских сертификатов);
  • “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” по поводу ограничений инвестиционной деятельности с пенсионными активами (в части банковских сертификатов);
  • “О Национальном банке Украины” в части определения среди функций НБУ установления требований по выпуску банковских сертификатов.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", НБУ будет по-новом резервировать сделки с валютными форвардами и фьючерсами.


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